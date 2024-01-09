Datça Yılmazlar Ortaokulu, basketbolda il şampiyonu oldu
Muğla'da Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol müsabakalarında, Datça Yılmazlar Ortaokulu şampiyon oldu.
Muğla'da Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol müsabakalarında, Datça Yılmazlar Ortaokulu şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol il müsabakaları tamamlandı. Karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdıran Datça Yılmazlar Ortaokulu takımı, son maçını da kazanarak il şampiyonu oldu.
Öğrencileri tebrik eden Datça Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seher Akbay Şahin "Bölge şampiyonasında Datça ve Muğla'yı temsil edecek okul takımımıza başarılar dileriz." dedi.
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