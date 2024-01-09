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        Datça Yılmazlar Ortaokulu, basketbolda il şampiyonu oldu

        Muğla'da Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol müsabakalarında, Datça Yılmazlar Ortaokulu şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:27
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        Datça Yılmazlar Ortaokulu, basketbolda il şampiyonu oldu
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        Muğla'da Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol müsabakalarında, Datça Yılmazlar Ortaokulu şampiyon oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol il müsabakaları tamamlandı. Karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdıran Datça Yılmazlar Ortaokulu takımı, son maçını da kazanarak il şampiyonu oldu.

        Öğrencileri tebrik eden Datça Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seher Akbay Şahin "Bölge şampiyonasında Datça ve Muğla'yı temsil edecek okul takımımıza başarılar dileriz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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