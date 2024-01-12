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        Ukraynalı öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor

        Ukrayna'nın Sumi şehrinden gelen öğrenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde misafir ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:22
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        Ukraynalı öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor
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        Ukrayna'nın Sumi şehrinden gelen öğrenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde misafir ediliyor.

        Kiev Büyükelçiliği koordinasyonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle gelen 33 öğrenci ve beraberindekiler, bir süredir Muğla'da ağırlanıyor.

        Kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden öğrenciler, Bodrum ilçesine geldi.

        Bodrum Ukraynalılar Derneğinin organizasyonuyla Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'ye getirilen öğrencilere, çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra hediyeler verildi.

        Mikola Ivanov, Muğla'yı beğendiğini söyledi. Tarihe olan ilgisini dile getiren Ivanov, Türkiye'nin de ülkesi gibi büyük bir tarihe sahip olduğunu kaydetti.

        İki gün süreyle Bodrum'u gezecek öğrenciler Ortaca ve Fethiye'nin antik kentleri ve ören yerlerini ziyaret ettikten sonra Muğla'dan ayrılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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