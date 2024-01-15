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        Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Milas ilçesinde ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:27
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        Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Milas ilçesinde ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi.

        Burgaz Mahallesi Atmaca Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yanan evde inceleme yapan ekipler, Ali Güçlü'nün (81) cansız bedenini buldu.

        Dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlenen Güçlü'nün cenazesi Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis ekipleri evde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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