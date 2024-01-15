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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, seçim çalışmalarına başladı:

        Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına başlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, "Emin olun köylerimiz dahil olmak üzere her eve gireceğim. Herkesin elini sıkacağım, görev talep edeceğim ve oy isteyeceğim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:28
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, seçim çalışmalarına başladı:
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        Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına başlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, "Emin olun köylerimiz dahil olmak üzere her eve gireceğim. Herkesin elini sıkacağım, görev talep edeceğim ve oy isteyeceğim." dedi.

        Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, Muğla'nın sorunları ve bunları nasıl aşacaklarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını, kurdukları 15 kişilik teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        1999'dan beri Bodrum'da oturduğunu belirten Ayaydın, bundan dolayı kendisini Muğlalı olarak gördüğünü dile getirdi.

        Ayaydın, belediye başkanı seçilmesi halinde gece gündüz hiçbir ayrım yapmaksızın kendisine oy vermiş, vermemiş tüm Muğla halkının hizmetinde olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Muğla uzun yıllardan beri hizmete susamış bir ilimiz. Turizmi bir marka olması gereken Muğla, hak ettiği yeri ne yazık ki bugüne kadar alamamış. Kimseyi eleştirmek istemiyorum, sadece yapacaklarımı söylerim. Seçilirsem neler yapacağımızı paylaşacağız. Seçim sürecinde göreceksiniz ki ben herkese eşit mesafede olacağım. Muğla halkının refahını, yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek istiyorum."

        Ayaydın, finansçı olduğuna ve uluslararası finans kesimiyle çok yakın ilişkileri bulunduğuna dikkati çekti.

        Avrupa Birliği fonlarını Muğla'nın yatırımlarına getirebilecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Ayaydın, "Büyükşehir Belediyesinin mali imkanlarını en optimum şekilde, yararlı, fayda maliyet analizini dikkate alarak kullanacağım. Bu sorunların hepsini yapabilmek için elbette ek finans kaynağına ihtiyacımız olacaktır. Bunlar için de Avrupa Birliği fonlarına proje götüreceğiz. Karşılıksız fonlar ile o projeleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

        Ayaydın, tüm zamanını Muğla halkı için harcayacağını, hiçbir zaman "şu mahalle, şu ilçe, şu sokak bana oy vermedi, onlara hizmet götürmeyeceğim" gibi bir düşüncesi olmayacağını, 1 milyon 100 bin nüfusun tamamını eşit bir şekilde kucaklamaya, hizmet sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

        - "20 yılda yapılmayanı 5 yıla sığdırmaya gayret edeceğim"

        Muğla'da kadınlar, gençler, il ve ilçe yönetimleriyle girmedikleri ev kalmayacağını belirten Ayaydın, şöyle devam etti:

        "Emin olun köylerimiz dahil olmak üzere her eve gireceğim. Herkesin elini sıkacağım, görev talep edeceğim ve oy isteyeceğim. Bana oy verin, benim için çalışın ben de 31 Mart'tan sonra Muğlalılar için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Muğla için 20 yılda yapılmayanı, 5 yıla sığdırmaya gayret edeceğim. 3 gündür Muğla'da halkın arasındayım. Emin olun çok iyi bir hava var. Bize yaklaşım son derece iyi. Büyükşehir belediye başkanlığını bize vermek için halk adeta büyük bir heyecan içinde 31 Mart'ı bekliyorlar. Bu havayı görüyorum. Çok iyi değerlendirmemiz lazım. El ele verip, halkı kucaklamamız ve oylarını almamız lazım. Teşkilattaki arkadaşlarıma büyük görev düşüyor."

        Ayaydın, buradaki programın ardından beraberinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Ayaydın ve beraberindekiler buradaki programın ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Muğla Emniyet Müdürü Ali Canpolat, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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