Bodrum'da karaya vuran yaralı yunus kurtarılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran yaralı yunus kurtarılamadı.

Yahşi Mahallesi'nde bir yunusun kıyıda hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ve Bodrum Belediyesi ekipleri, yaralı olduğu belirlenen yunusu tekrar denize bırakmak için bir süre çaba sarf etti.

Vatandaşların yardımıyla güçlükle denize bırakılan yunus bir süre sonra yakın bir koyda yeniden kıyıya vurdu.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen yunusun belediye ekiplerince bölgeden alınarak, belirlenen bir alana gömüldüğü öğrenildi.