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        Fethiyeli kadınlar, popüler şarkıları yöreye özgü "delbek" eşliğinde seslendiriyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesine özgü delbek adlı vurmalı çalgının ününü ülke geneline taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:14
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        Fethiyeli kadınlar, popüler şarkıları yöreye özgü "delbek" eşliğinde seslendiriyor
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesine özgü delbek adlı vurmalı çalgının ününü ülke geneline taşındı.

        Delbek sanatçıları, Fethiye ve çevresinde özellikle düğün ve eğlencelerin vazgeçilmez unsuru... Genç kuşağın ilgisini çekmek isteyen delbek sanatçıları, popüler şarkıları delbekle kendilerine özgü şekilde yorumluyor.

        "Ali Cabbar", "Dünyadan Uzak" gibi eserleri delbekle okuyan sanatçıların videoları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

        Sosyal medyada hızla yayınlan videolarla yöresel çalgı delbeğin ünü, yurda yayıldı.

        Delbek sanatçısı 60 yaşındaki Türkan Abacı, AA muhabirine, delbeğin atalarından kendilerine miras olduğunu söyledi.

        Delbeğin oğlak derisinden yapıldığını anlatan Abacı, "Delbek imalatını bölgede benden ayrı yapan çok yok. Almak isteyen benden alıyor. Delbeğin unutulmaması için 12 müzik öğretmenine kurs verdik. Ne kadar ders versek de başaramıyorlar. Delbek çalmak kolay değil." dedi.

        Aktif olarak delbek ürettiğini ve çaldığını dile getiren Abacı, kendisinin ardından delbek yapacak neslin yetişmediğini ifade etti.

        - "Şimdi biz antika olduk"

        Abacı, eskiden zaman zaman hor görüldüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Şimdi biz antika olduk. Değerimiz kıymetimiz bilindi. Seviliyoruz. Biz de insanları seviyoruz. Eskiden daha çok Türk Halk Müziği çalardık. Şimdi gençler 'Haberin var mı?' 'Akşam güneşi', 'Dünyadan uzak', 'Ali Cabbar' gibi eserler istiyor. Elimizden geldiği kadar söylüyoruz. Bizim yanımızda bir sazımız, orgumuz, kemanımız, cümbüşümüz ve darbukamız yok. Hepsi kasnak ve deri. Bu delbekten müzik çıkarıyor, şarkımızı söylüyoruz. Biz delbek sanatçısıyız. Çok ünlü bir sanatçı değiliz. Delbek artık yeni yeni Fethiye dışında da biliniyor. Eskiden sadece burada bilinirdi."

        Delbek ile daha çok tanındıklarını ve reklam teklifi aldıklarını belirten Abacı, Fethiye'de işlerinin yoğun olduğunu ve teklifi reddetmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

        Abacı, "Bu delbek işini yapanların olmasını çok istiyorum ama maalesef yok. Burada herkes turizmde çalışıyor. Sadece bizi gördükten sonra hobi olarak öğrenmek isteyen insanlar çok fazla. Hem kendim yapıyorum hem de öğretmeye razıyım. Yeter ki bu delbek unutulmasın." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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