Datça'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu Muğla'nın Datça ilçesinde yaralı bulunan caretta caretta, tedavi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaralı bulunan caretta caretta, tedavi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.

Cumalı Mahallesi Palamutbükü Sahili'nde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, sahilde hareketsiz halde caretta caretta gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye, DEKAMER görevlileri sevk edildi.

Yapılan incelemede, ön yüzgeçleri olmadığı belirlenen deniz kaplumbağası, tedavi için Ortaca ilçesindeki DEKAMER'e götürüldü.