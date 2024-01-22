Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sahilde kadın cesedi bulundu.

Kara yoluyla ulaşımın olmadığı Gökyar Burnu mevkisinde sahilde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede bir kolu olmayan kadın cesedi bulundu.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.