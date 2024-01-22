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        Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sahilde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:16
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        Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sahilde kadın cesedi bulundu.

        Kara yoluyla ulaşımın olmadığı Gökyar Burnu mevkisinde sahilde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede bir kolu olmayan kadın cesedi bulundu.

        Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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