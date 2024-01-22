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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ilçe ziyaretlerini sürdürüyor:

        AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye ilçesinde ziyaretler bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:30 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:30
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ilçe ziyaretlerini sürdürüyor:
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        AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye ilçesinde ziyaretler bulundu.

        AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça'nın eşlik ettiği Ayaydın, ilk olarak AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları için hazırlanan Fethiye bürosunun kendisiyle ilgisi bulunmadığını, AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatının kaymakamlığa verdiği dilekçe sonrası büronun kapatıldığını söyledi.

        Söz konusu sahte büronun kapatılması için gerekli yerlerle bizzat görüştüğünü belirten Ayaydın, "İlçe teşkilatımız da derhal harekete geçerek sahte büronun kapanmasını takip etmiştir. Bu düpedüz sahtekarlık olan girişim vakit geçirilmeksizin önlenmiştir. Olayın iç yüzü böyleyken bunu AK Parti ile şahsım arasında bir ayrışma olduğu şeklindeki bir iddiaya malzeme yapmak da masumane bir hareket değildir. Organize bir kötülüktür. Gerek AK Parti Teşkilatı gerekse MHP Teşkilatı, gittiğimiz her ilçede beni bağrına basmış, yıllardır kronikleşen sorunların çözümü konusunda benimle el ele verme konusunda kararlılığını ortaya koymuştur." dedi.

        - "6 milyon metreküp balçık 10 yılda temizleniyor"

        Büyükşehir belediye başkan adaylığı görevini üstlenir üstlenmez Muğla'nın tüm ilçelerinin sıkıntılarını ve çözümü hususunda çalışmalara başladığını ifade eden Ayaydın, şöyle konuştu:

        "Fethiye ve Seydikemer'in ortak sorunlarını tespit ederek hemen projelendirdik. Fethiye-Kalkan yolu bölge halkının yıllardır beklediği bir problem. 51 kilometre uzunluğundaki yolun çalışmalarına seçimin hemen ardından başlanacak. 2024 yılı yatırım programında yerini aldı. Ödeneği de tahsis edildi ve hızlı bir şekilde bitirilerek önemli bir sorunu çözüme kavuşturacağız. Seydikemer-Söğüt yolu için de projelerimiz hazır. 61 kilometrelik bu yolu da bir an önce bitirip hizmete kazandıracağız. Karabel Tüneli'nde de çalışmalara derhal başlanacak ve bitirilecek."

        Ayaydın, en büyük uğraşılarımdan birisinin de Fethiye Körfezi'nin dibinde yer alan balçık olduğunu vurgulayarak, "Bunun artık çözülemeyecek bir durumda olduğunu tespit ettik. Şu anda Fethiye Körfezi'nde 6 milyon metreküp balçık var. Hükümet ve ilgili bakanlığın da desteği alınarak Fethiye turizmi için büyük öneme sahip bu çalışmaya bir an önce başlamamız gerekiyor. 6 milyon metreküp balçık 10 yılda temizleniyor. Yıllardır ihmal edilmiş, 20 yıldır el değmemiş. Büyükşehir Belediyesi buraya hiç el atmamış. Fethiye ve Muğla'nın sorunu değilmiş gibi hiç adım atılmamış. Göreve geldiğimiz takdirde hükümet desteğini de alarak bu sorunu ortadan kaldıracak adımları hızlı bir şekilde atacağız." diye konuştu.

        Karagözler Mahallesi'nde bulunan yat çekek ve imal yerini Yanıklar Mahallesi’ne taşımayı planladıklarını belirten Ayaydın, Fethiye Sanayi Sitesi'ni de Çırpı mevkisine taşımayı düşündüklerini anlattı.

        Ayaydın, Fethiye'nin altyapı, otopark ve şehir içi ulaşım sorunlarını da bildiğini çözüm projelerinin de hazır olduğunu dile getirdi.

        Fethiye Körfezi'ni temizledikten sonra halk plajları açacaklarını vurgulayan Ayaydın, "Denizi halkımıza açacağız. Bütüncül bir imar planı çalışması hazırlayacağız. Halkımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak projeler sunacağım." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra MHP Fethiye İlçe Teşkilatını ziyaret eden Ayaydın, burada da Fethiye'nin yaşadığı sorunları anlatarak seçimin ardından sorunların son bulacağını kaydetti.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Ayaydın'a, Oda Başkanı Osman Çıralı ilçeyle ilgili sorunları anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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