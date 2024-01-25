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        Muğla Valisi Akbıyık, yaralı üsteğmen Duran'ı Köyceğiz'de ziyaret etti

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ı Köyceğiz'deki baba ocağında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 21:21 Güncelleme: 25.01.2024 - 21:35
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        Muğla Valisi Akbıyık, yaralı üsteğmen Duran'ı Köyceğiz'de ziyaret etti
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ı Köyceğiz'deki baba ocağında ziyaret etti.

        Akbıyık, Köyceğiz Mahallesi'ndeki evlerinde, Duran ve ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Vatan uğruna şehit düşen tüm kahramanları rahmetle anan Akbıyık, "Şehit düşen ve gazi olan evlatlarımızın kanı yerde kalmadı kalmayacak. Hiç şüpheniz olmasın devletimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar aziz milletimizin duası ve desteğiyle durmadan duraksamadan bu hainlere yaptıklarının hesabını soracaktır." diye konuştu.

        Akbıyık, ziyarette bulunan Şırnak'ta 10 ay önce mayına basarak gazi olan astsubay çavuş Hasan Acar'a da "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Akbıyık'a eşi Sevim Akbıyık ile Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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