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        Seydikemer EMİTT'te tanıtılıyor

        İstanbul'da bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Muğla'nın Seydikemer ilçesinin tanıtımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:09
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        Seydikemer EMİTT'te tanıtılıyor
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        İstanbul'da bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Muğla'nın Seydikemer ilçesinin tanıtımı yapılıyor.

        TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, Seydikemer Belediyesi ilk defa kendi standı ile katıldı.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, AA muhabirine, fuarda ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini katılımcılara anlattıklarını söyledi.

        Muğla'nın en genç ilçesi olması dolayısıyla kentin tanıtımlarına yoğunluk verdiklerini ifade eden Akdenizli, ilçenin tarım, doğa, turizmin yanı sıra antik kentleri ve yaylarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

        Akdenizli, "İnsanlar Saklıkent Kanyonu ve Tlos Antik Kenti'nin ilçemizde olduğunu bilmiyor. Dünyaya ve ülkemize ilçemizi tanıtmak için fuarda yerimizi aldık." dedi.

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