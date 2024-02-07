Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 cep telefonu, 4 tabanca, kılıç, satır, hassas terazi, 2 av tüfeği, 12 sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira, 100 avro, 30 dolar ele geçirildi.

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