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        Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:10
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        Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
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        Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Muğla ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 cep telefonu, 4 tabanca, kılıç, satır, hassas terazi, 2 av tüfeği, 12 sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira, 100 avro, 30 dolar ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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