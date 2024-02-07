Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Muğla ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 cep telefonu, 4 tabanca, kılıç, satır, hassas terazi, 2 av tüfeği, 12 sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira, 100 avro, 30 dolar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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