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        Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları'nda heyecan sürüyor

        Türkiye Kürek Federasyonunca Muğla'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları, ikinci gününde takımların kupa ve madalya mücadelesiyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:58
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        Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları'nda heyecan sürüyor
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        Türkiye Kürek Federasyonunca Muğla'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları, ikinci gününde takımların kupa ve madalya mücadelesiyle devam etti.

        Yarışlar, 7 kulübün katılımıyla Tek Çifte (1x), İki Tek (2-), İki Çifte (2x), Dört Tek (4-), Dört Çifte (4x) ve Sekiz Tek (8+) tekne sınıflarında Kadınlar ve erkekler klasmanında büyükler ve 23 yaş altı kategorilerde gerçekleştiriliyor.

        Köyceğiz Su Sporları Merkezi parkurunda 2 bin metre üzerinden 4 kulvarda sporcular, madalya ve kupa alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarışlara Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi katıldı.

        Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları, yarın yapılacak final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

        Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, elemelerin ardından iki günlük finalin ilk gününü tamamladıklarını söyledi.

        Kıyasıya bir mücadele olduğunu ifade eden Ertürk, iki takım arasında puan mücadelesi olduğunu, yarın ikinci gün finalleriyle kupanın sahibini bulacağını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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