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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Datça'da SKM açılışına katıldı:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Datça ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:56
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Datça'da SKM açılışına katıldı:
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Datça ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

        İskele Mahallesi Balıkçı Hisar Sokağı'ndaki açılışta konuşan Ayaydın, Datça Belediye Başkan adayı Feyzullah Gülada'nın ilçenin sorunlarını çok iyi bildiğini, birlikte bu sorunları çözeceklerini söyledi.

        Ege'nin incisi Datça'ya hizmet için kolları sıvadıklarını, tüm sorunlarını masaya yatırdığını ifade eden Ayaydın, "Eminim ki sizin kararınızla Feyzullah kardeşim Datça'nın belediye başkanı, Aydın Ayaydın da Muğla Büyükşehir'in belediye başkanı olacak. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

        Muğla'nın tamamında olduğu gibi Datça'da da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından yapılan bir hizmet olmadığını, vatandaşların hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, yıllardır yerel yönetimde iktidar olanların Datça'ya ve Muğla'nın hiçbir yerine hizmet etmediklerini, vatandaşları kaderiyle baş başa bıraktıklarını dile getirdi.

        Ayaydın, seçildiği takdirde koltukta oturan bir belediye başkanı olmayacağına işaret ederek, "Ben halkımı seviyorum. Her gün bir ilçede olacağım. Çünkü ben hizmet aşığı bir insanım. Ben koltuk sevdalısı değilim. Ben halkıma hizmet etmek için onlarla beraber yaşamak istiyorum. Burada görev yapan belediyenin partisinin içinde halk var ama onlar halkı unutmuşlar." diye konuştu.

        İl ve ilçelerinde altyapı sorununun Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülmediğini, kanalizasyonun denize aktığını anlatan Ayaydın, "MUSKİ'nin görevi sizin, ilçelerin altyapı sorunlarını çözmektir. Sizlere yüksek fiyatla su faturası gönderen, altyapıyı yapmayan MUSKİ Genel Müdürünü görevden alacağım ve yüksek su faturalarını aşağı çekeceğim, su fiyatları ucuzlayacak." ifadesini kullandı.

        Ayaydın, Muğla'nın tamamında ve Datça'da imar planı olmadığı için her önüne gelenin arsasına bina yaptığını, olası bir deprem durumunda bu binalara ne olacağını kimsenin bilmediğini kaydetti.

        İlçenin önemli sorunlarından birinin de otobüs terminali olduğuna dikkati çeken Ayaydın, "Nem oranının Türkiye'de en düşük olduğu ilçe Datça'dır. Ama bugün önlem alınmadığı takdirde 5 yıl sonra denize girilmeyecek. Göreve geldiğimizde buranın kıyı şeridini de temizleyeceğiz. Datça'da çalışan anneler için kreş yapacağız. Gençlerimiz için spor alanları oluşturacağız. Çocuklarımız için her mahallede oyun alanları yapacağız." dedi.

        Feyzullah Gülada ise Cumhur İttifakı'nın gücüyle Datça'nın daha yaşanabilir, tarım, turizm ve kültür başkenti bir şehir olması adına kutlu göreve talip olduğunu, ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla ilçeye hizmet etmek için 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat tarafından gerçekleştirildi.

        Ayaydın ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Datça pazarını da gezen Ayaydın ve beraberindekiler esnafın sorunlarını dinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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