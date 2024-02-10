Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK-Sakaryaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, ligdeki konum itibarıyla birbirine yakın iki takımın maçının oldukça önemli olduğunu kaydetti.

        İki takımın da sahada mücadele gücünün yüksek olduğunu ve çok doğru oyun oynadığını düşündüğünü belirten Taşdemir, maçın iki takıma da gidip geldiğini, kendilerine biraz daha fazla geldiğini dile getirdi.

        İki takımın da güzel maçı golle süsleyemediğine değinen Taşdemir, "Maç berabere bitti. Puanımızı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz. Lig her geçen gün kısalıyor. Güçlü takım sayısı çok fazla. Mücadelemizi en üst seviyede veriyoruz. Oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kazanamadık, bir puanla yetindik. Sakaryaspor'u da kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler." diye konuştu.

        - Sakaryaspor cephesi​​​​​​​

        Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, deplasmanda aldıkları bir puanın değerli olduğunu söyledi.

        Karslı, şunları kaydetti:

        "Oynadığınız rakibi de analiz etmeniz, durumuna, pozisyonuna bakmanız lazım. Bu anlamda iyi bir sonuç. Galip gelebilirdik. Rakibin attığı uzun toplara karşılık verirken bulduğumuz fırsatlar oldu ama değerlendiremedik. Bir puan aldık. Bir puan bizi belki de çok yukarıda, belki de havuzun içinde tutacak değerli bir puan. Rakibimiz karşısında aldığımız puanı önemsememiz gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Datça'da SKM açılışına katı...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Datça'da SKM açılışına katı...
        Bodrum FK - Sakaryaspor: 0-0
        Bodrum FK - Sakaryaspor: 0-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı seçim çalışmalarını sürdürüy...
        AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı seçim çalışmalarını sürdürüy...
        Fethiye'de, nesli tehlikedeki Akdeniz foku görüldü
        Fethiye'de, nesli tehlikedeki Akdeniz foku görüldü
        Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları'nda heyecan sürüyor
        Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları'nda heyecan sürüyor