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        Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları sona erdi

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları'nda Fenerbahçe kadın ve erkeklerde birincilik kupasının sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:35
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        Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları sona erdi
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları'nda Fenerbahçe kadın ve erkeklerde birincilik kupasının sahibi oldu.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Boğaziçi Üniversitesi takımları katıldı.

        Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde üç gün süren yarışlar sonunda erkeklerde Fenerbahçe 890 puanla birinci, Galatasaray da 660 puanla ikinci oldu. Kadınlarda da Fenerbahçe 500 puanla birinciliğe, Galatasaray da 390 puanla ikinciliğe ulaştı.

        Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, düzenlenen törende Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Köyceğiz Belediyespor Kulübü Başkanı Nadi Pirci ve federasyon temsilcileri tarafından verildi.

        Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel ve çok çekişmeli geçtiğini söyledi.

        Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasındaki 1,5 saniyelik farkla biten 8 tekli yarışının çok keyifli olduğunu belirten Ertürk,"Dereceye giren bütün ekipleri, sporcuları ve takımlarımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Artık önümüzde Türkiye Şampiyonası var." dedi.

        Erhan Ertürk, güzel bir Türkiye Şampiyonası geçirip hedef koydukları olimpiyat ve dünya şampiyonalarına yönelik çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

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