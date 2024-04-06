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        Muğla'da polise mukavemet ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 18:22 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:22
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        Muğla'da polise mukavemet ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Menteşe Caddesi'nde polis ekipleri, E.S'nin kullandığı ve plakasız olduğu belirtilen motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken motosikletin devrilmesiyle kaza yaptı.

        Kazanın ardından polise mukavemet ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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