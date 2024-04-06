Muğla'da polise mukavemet ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Menteşe Caddesi'nde polis ekipleri, E.S'nin kullandığı ve plakasız olduğu belirtilen motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken motosikletin devrilmesiyle kaza yaptı.

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