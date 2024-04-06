Muğla'da polise mukavemet ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Menteşe Caddesi'nde polis ekipleri, E.S'nin kullandığı ve plakasız olduğu belirtilen motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken motosikletin devrilmesiyle kaza yaptı.
Kazanın ardından polise mukavemet ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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