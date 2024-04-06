Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0
STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali DoğanBODRUM FK: Sousa - Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk (Dk.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan
BODRUM FK: Sousa - Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk (Dk. 82 Furkan), Ahmet (Dk. 46 Brazao), Burak (Dk. 82 Haqi), Musah Mohammed, Samet, Kenan (Dk. 69 Mustafa), Celal (Dk. 57 Gökdeniz)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Muharrem, Mert, Erkan (Dk. 63 Bardhi), Camara (Dk. 82 Selim), Mikail, Erkan (Dk. 90 Arda), Ahmet (Dk. 63 Dembele), Uğur, Ahmet Kesim, Traore
SARI KARTLAR: Musah Mohammed, Samet, Ali (Bodrum FK) - Erkan, Dembele (Ankara Keçiörengücü)
1'inci Lig'in 29'uncu haftasında son olarak deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 yenen Play-Off hattındaki Bodrum FK evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalıp üst sıralara tırmanma fırsatını tepti. İki takım da maç boyunca pozisyon üretmekte zorlandı, müsabaka başladığı gibi sona erdi.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 48'e çıkarırken, Ankara Keçiörengücü de 33 puana yükseldi.
Mücadele öncesi Bodrum FK forması altında 300’üncü maçına çıkan Celal Dumanlı’ya 300’üncü maç forması ve plaketi takdim edildi.
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