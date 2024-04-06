Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0

Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 48'e çıkarırken, Ankara Keçiörengücü de 33 puana yükseldi.

1'inci Lig'in 29'uncu haftasında son olarak deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 yenen Play-Off hattındaki Bodrum FK evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalıp üst sıralara tırmanma fırsatını tepti. İki takım da maç boyunca pozisyon üretmekte zorlandı, müsabaka başladığı gibi sona erdi.

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