Bodrum'da 'bayram tatili' hareketliliği; otellerde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde

MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, 9 günlük bayram tatili ile otellerin doluluk oranı yüzde 50'yi geçti. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bayramda kişi başı günlük oda-kahvaltı 700 liradan başlıyor. İçeriği ve konseptine göre geceli 30 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da bayram tatili hareketliliği başladı. Belli noktalarda trafik yoğunluğu oluşurken, ilçesindeki otellerin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Bayram tatili süresince hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olacağı Bodrum'da, birçok ünlü isim eğlence mekanlarında sahne alacak. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de hem asayiş hem trafik denetimlerini sıklaştırdı.

'REZERVASYON İÇİN SON DAKİKAYA KALMAYIN' Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bayramda belli sayıdaki otel açık olacak. Mayısın ilk haftasında geri kalan oteller de açılacak. 100'e yakın otel açıldı ve otellerde şu an yüzde 50'nin üzerinde doluluk var. Şu an rezervasyona elverişli bir ortam var. Ancak rezervasyon için son dakikaya kalmayın. Özellikle uçak rezervasyonları çabuk doluyor. Geçen sene bu nedenle mağdur olanlar oldu. O nedenle erkenden uçak rezervasyonu yapmanızı öneriyoruz. Bodrum'da bayram tatilinde konserler olacak, eğlence mekanları kapılarını açacak" dedi.

'KRUVAZİYER SEFERLERİ BAŞLIYOR' Dengiz, "Heyecanlıyız; her sene olduğu gibi misafirlerimiz Bodrum'da güzel bir tatil geçirecek. Temennimiz, güvenli bir şekilde Bodrum'a gelmeniz ve sağlıklı bir şekilde tatil yapmanız. Yarından itibaren kruvaziyer seferleri başlıyor. Geçen haftadan itibaren de yurt dışı uçuşlarımız başladı. Geçen seneye göre,yabancı misafir sayımız da yüzde 10 oranında artış bekliyoruz. BODER olarak bu rakamı daha yukarıya çıkarabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayramda kişi başı günlük oda-kahvaltı 700 liradan başlıyor. İçeriği ve konseptine göre geceli 30 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.