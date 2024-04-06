Muğla'da kanala düşen araçtaki 1'i astsubay 2 kişi hayatını kaybetti

Samet Doymuş'un ilçede astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan sürücü Samet Doymuş ve araçtaki Kübra Demirkol'un ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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