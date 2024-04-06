Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kanala düşen araçtaki 1'i astsubay 2 kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kanala düşen araçtaki 1'i astsubay 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kanala düşen araçtaki 1'i astsubay 2 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kanala düşen araçtaki 1'i astsubay 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Samet Doymuş'un kullandığı 48 AHF 253 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Kayacık sahili yakınlarındaki Tersakan çayı kanalına devrildi.

        Kazada ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ali Bayrakdar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan sürücü Samet Doymuş ve araçtaki Kübra Demirkol'un ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince cenaze nakil aracına alınarak morga gönderildi.

        Samet Doymuş'un ilçede astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Giden gidene... Otogarda yoğunluk
        Giden gidene... Otogarda yoğunluk
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi

        Benzer Haberler

        Otomobil kanala uçtu; 2 ölü
        Otomobil kanala uçtu; 2 ölü
        Fethiyespor, Karaman FK'nın konuğu olacak
        Fethiyespor, Karaman FK'nın konuğu olacak
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sağlık çalışanı öldü,...
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sağlık çalışanı öldü,...
        Datça'da eski Belediye Başkan Gürsel Uçar hakkında suç duyurusu
        Datça'da eski Belediye Başkan Gürsel Uçar hakkında suç duyurusu
        Muğla'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaral...
        Muğla'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaral...
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı