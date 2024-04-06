Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde

Dalaman Havalimanı'ndan kalkan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri trafik denetimi gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, emniyetin "uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde denetimlerini sürdürdü.

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