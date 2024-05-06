Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çağdaş Bodrumspor Başkanı Çağlar'dan sezon değerlendirmesi:

        Bu sezon ilk kez oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen Çağdaş Bodrumspor'un kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, "Bu tecrübelerimizden faydalanacağız ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu salon eksikliği de giderilirse tekrar Süper Lig'e geri dönme hayalimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 20:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Bodrumspor Başkanı Çağlar'dan sezon değerlendirmesi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu sezon ilk kez oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen Çağdaş Bodrumspor'un kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, "Bu tecrübelerimizden faydalanacağız ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu salon eksikliği de giderilirse tekrar Süper Lig'e geri dönme hayalimiz var." dedi.

        Sezon değerlendirmesi için düzenlediği basın toplantısında taraftarlara ve kulübe emek verenlere teşekkür eden Çağlar, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u tebrik etti.

        İkinci ligde başladıkları basketbol mücadelesinde, 20 aylık bir serüvenin sonunda Basketbol Süper Ligi'ne çıktıklarını hatırlatan Çağlar, "Bizim için iyisiyle kötüsüyle güzel bir tecrübe edindiğimiz bir yıl oldu. Büyük camiaları bölgemize getirdik. Lige renk kattığımızı düşünüyorum. Son ana kadar mücadelemize devam ettik. Son iki hafta kala ligden düştüğümüz kesinleşti ama o haftalara kadar elimizden ne geliyorsa yaptık." diye konuştu.

        Çağlar, iç saha maçlarını Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki salonda değil, Muğla'daki Menteşe Spor Salonu'nda oynadıklarına dikkati çekti.

        Önümüzdeki sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Bodrum ekibinin Bodrum'daki salonda revizyon yaparak oynayabilmelerini temenni eden Çağlar, şöyle konuştu:

        "Bizim için, erkek basketbolu için federasyon tarafından ilçe salon yönetmeliklerinin değişmesi lazım. Kapasiteyi daha aşağıya çekecekler ya da Bodrum’a bir salon yapılmadan bizim için tekrar Süper Lig açıkçası çok yorucu bir yol olacağını da öngörüyoruz. Ama her şeye rağmen heyecan veren, basketbola renk katan bir takım olacağız."

        - "Hatalardan ders çıkaracağız"

        Toplantıda soruları cevaplayan Dağlarca Çağlar, "Başta yönetim, teknik ekip, oyuncular bir şekilde başaramadık, ligde kalmayı beceremedik. Bu konuda biz de kendimize özeleştiri yapıyoruz. Bizim için de bir tecrübeydi. Bu tecrübelerimizden faydalanacağız ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu salon eksikliği de giderilirse tekrar Süper Lig’e geri dönme hayalimiz var. Çok daha güzel şartlarda ve Bodrum’da bu heyecanı yaşama amacımız var. Hatalardan ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        Altyapıda 200'den fazla oyuncuları olduğunu, bir oyuncuyu milli takım kampına, iki antrenörü de milli takıma yolladıklarını vurgulayan Çağlar, Türkiye Basketbol Ligi'ne tekrar heyecan katacak bir takım kuracaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Muğla'da 2. Korolar Şenliği 34 koro ve 1100 öğrencinin katılımıyla başladı
        Muğla'da 2. Korolar Şenliği 34 koro ve 1100 öğrencinin katılımıyla başladı
        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da hediyelik eşya üretimi yapılan evde çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da hediyelik eşya üretimi yapılan evde çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te başladı
        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te başladı
        "Marella Discovery" 1800 yolcusuyla Marmaris'e geldi
        "Marella Discovery" 1800 yolcusuyla Marmaris'e geldi