Fethiye'de "Atık Getirme Merkezi" hizmete açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurulan Atık Getirme Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, törende yaptığı konuşmada, toplumda çevre hassasiyetinin artmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çevrenin insanlara, gelecek kuşaklara aktarılacak emanet olduğunu ifade eden Ertaş, "Çok hassas olmamız gerekiyor. Bu yapılan tesis de en büyük ihtiyaçlarımızdan birini karşılayacak. Artık imkanlar, kaynaklar azalıyor. Gelecek nesil için dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da Atık Getirme Merkezleri sayesinde yer altı kaynaklarının israfının önlenmiş olacağını dile getirdi.