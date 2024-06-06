Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Çevredeki evlerde bulunan vatandaşlar ve uygulama noktasındaki polis ekipleri hortumlarla yangına müdahale etti.

Muğla-Denizli kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde bulunan polis kontrol ve uygulama noktası yakınındaki buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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