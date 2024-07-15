Yolcu gemisi Marella Discovery, "ana limanı" Marmaris'e geldi

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 1217'si bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak. Marmaris'ten de 1498 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1850 yolcu ve 750 personel bulunduğu belirtildi.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

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