Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan, Yusuf Can Zeybek oldu.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan, Yusuf Can Zeybek oldu.
Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'ndaki güreşlere, farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.
Güreşlerde, Ali Yanatma ile Yusuf Can Zeybek arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Zeybek kazandı.
Güreş ağalığını, 1 milyon 650 bin liraya geçen yılın ağası iş insanı İsmail Tekin aldı.
Etkinliğe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kavaklıdere Kaymakamı Çiğdem Dede, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
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