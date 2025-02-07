Yat yarışlarında MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın ilk ayağı yapıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi.
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan 8 yelkenli yat ile 24 sporcu katıldı.
Başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde düzenlediği dümenci toplantısının ardından bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.
Başhakem Kalaycı'nın rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar, iki grup halinde yarışarak finişe geldi.
Dereceye giren yelkenciler kupalarını yarın düzenlenecek törenle kulüp bahçesinde alacak.
Beş ayaktan oluşan kupanın ikinci ayak yarışları, 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Kupanın 1. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:
ORC-A
1- Imagine (Zafer Öznur)
2- Strekoza (Mikhail Mishchenko)
3-Capella II (Ekber Levent)
ORC-B
1- VMG-Karbotiks (Doğukan Kandemir)
2- Aleksandriya (Ilya Strakh)
3- Tok Yelkencilik (Onur Tok)
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