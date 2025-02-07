Yat yarışlarında MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın ilk ayağı yapıldı

Kupanın 1. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

Başhakem Kalaycı'nın rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar, iki grup halinde yarışarak finişe geldi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan 8 yelkenli yat ile 24 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi.

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