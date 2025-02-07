Hayali kaymakamlık olan öğrenci, Fethiye Kaymakamı Ertaş'ı ziyaret etti
Kaymakam olma hayali kuran Gazi Ortaokulu öğrencisi Arda Altunay, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile biraraya geldi.
Kaymakam olma hayali kuran Gazi Ortaokulu öğrencisi Arda Altunay, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile biraraya geldi.
Ertaş, öğrenciyi makamında ağırladı.
Altunay ile sohbet ederek kaymakamlık mesleği hakkında bilgi veren Kaymakam Ertaş, öğrenciye başarılar diledi.
Ertaş, ziyaretin ardından öğrenci ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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