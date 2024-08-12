Fethiye'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin T. idaresindeki 48 HF 178 plakalı kamyonet ile Suna H. yönetimindeki 48 ABR 941 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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