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        Fethiye'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 12.08.2024 - 09:53
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        Fethiye'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hüseyin T. idaresindeki 48 HF 178 plakalı kamyonet ile Suna H. yönetimindeki 48 ABR 941 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile kamyonetteki bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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