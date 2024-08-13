Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 3 birlik ve kooperatife Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi

        Muğla'da faaliyet gösteren 3 birlik ve kooperatif, Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi almaya hak kazandı. Bu kuruluşlar ilave desteklerden yararlanabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 3 birlik ve kooperatife Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da faaliyet gösteren 3 birlik ve kooperatif, Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi almaya hak kazandı. Bu kuruluşlar ilave desteklerden yararlanabilecek.

        Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının birinci derece tarımsal amaçlı örgüt ve üyelerine yönelik yeni destekleme modeline işaret edildi.

        Muğla'da 3 üretici birliğinin bu kapsamda ilave desteklerden yararlanma hakkı kazandığı bilgisi verilen açıklamada, "Türkiye genelinde toplam 103, Muğla'da ise gerekli yeterliliği sağlayabilen 3 tarımsal amaçlı birlik ve kooperatif Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi almaya hak kazandı." ifadesi kullanıldı.

        Bu kuruluşların Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği olduğu, üyelerinin hayvancılık desteklemeleri kapsamında ilave destek alabileceği belirtildi.

        Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kentteki 3 üretici birliğinin Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri karşılamasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Üretim açısından bu belgeyi çok önemsediklerini belirten Saylak, "3 birliğimizin bu kriterleri karşılıyor olması, Muğla'mızın tarım sektöründe kaliteyi ve standartları yükseltme adına atılan çok önemli ve değerli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirme kapsamına alınabilmesi için bazı koşulları karşılaması gerektiğini belirten Saylak, şunları kaydetti:

        "Öncelikle Bakanlık kayıtlarında veya Kooperatif Bilgi Sistemi'nde yer alan, son 5 yılda genel kurul toplantılarını düzenli olarak yapan, son 2 yılda üyelerine girdi temini gerçekleştiren, ortak makine parkı gibi hizmetleri yerine getiren, kurumsal yapısı, mali durumu, genel ve sosyal faaliyetleri toplam 24 kriterden en az 60 puan alabilen üretici örgütlerimiz ilave destekler almaya hak kazandı. Hem birliklerimize hem de üyelerine hayırlı, uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Sipay Bodrum FK'den "Yaşayan efsane: Celal Dumanlı" paylaşımı
        Sipay Bodrum FK'den "Yaşayan efsane: Celal Dumanlı" paylaşımı
        Bodrum'da 59 kaçak göçmen yakalandı, 28'i de kurtarıldı
        Bodrum'da 59 kaçak göçmen yakalandı, 28'i de kurtarıldı
        Muğla'da kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı
        Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı
        Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum FK - Gaziantep FK maçının ardından
        Bodrum FK - Gaziantep FK maçının ardından