Muğla'da orman yangınları nedeniyle Yatağan-Çine yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Muğla'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Muğla Valiliğinin X hesabından, "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur." paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'te eş zamanlı yangın çıkmıştı. Ekipler, yangınların kontrol altına alınması için müdahalesini sürdürüyor.