Yolcu gemisi Marella Discovery, "ana limanı" Marmaris'e geldi

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 1600'ü ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten de 1921 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Mikanos Adası'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1943 yolcu ve 748 personel bulunduğu belirtildi.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

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