"2. Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali tamamlandı.

Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu ile Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen festivalin son gününde, Beşkaza Meydanı'nda "Sürdürülebilir Gastro ve Turizm" ile "Sıfır Atık" konulu paneller düzenlendi.

Daha sonra Türkiye ve Yunanistan heyetinden oluşan jüri, mahalleler arasında organize edilen yemek yarışmasına katılanlara puan verdi.