Muğla açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı
Datça açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce İtalya rotası üzerinde hareket halinde durdurulan yelkenli teknede 21'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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