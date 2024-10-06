5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali başladı

Muğla'da bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Fethiye Spor Festivali" başladı.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ilk gününde Uluslararası Likya Granfondo Bisiklet Yarışı yapıldı. Şehit Fethi Bey Parkı'ndan start alan yarışçılar uzun ve kısa parkurda mücadele etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, bisiklet yarışına Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeden 32 sporcunun katıldığını söyledi.

Gelecek hafta festival kapsamında yüzme yarışının yapılacağını belirten Yiğit, "Yüzme yarışında da yaklaşık 2 bin civarında kaydımız var. Artık festivalimiz uluslararası düzeyde bir marka haline geldi. Festivale geçtiğimiz yıllarda 3 bin 457 sporcu katılmıştı. Bu yıl spor branşlarını azaltmamıza rağmen aşağı yukarı aynı rakamları yine yakalayacağız." dedi.