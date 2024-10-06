Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

Organizasyonda 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurların startlarını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay verdi.

Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

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