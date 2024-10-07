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        Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:58
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        Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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