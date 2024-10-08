"Marmaris Boat Show" 10 Ekim'de kapılarını açacak

Denizcilik sektörünün farklı kollarının tanıtımının yapılacağı fuarda, stant ve sergiler açılacak, film gösterimi, söyleşi, oturumlar ile sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ve Marmaris Ticaret Odasının işbirliğiyle Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek fuara, yaklaşık 50 şirket ve 100 marka katılacak.

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