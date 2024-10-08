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        "Marmaris Boat Show" 10 Ekim'de kapılarını açacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer alacağı "Marmaris Boat Show" fuarı, 10 Ekim'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:56
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        "Marmaris Boat Show" 10 Ekim'de kapılarını açacak
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer alacağı "Marmaris Boat Show" fuarı, 10 Ekim'de başlayacak.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ve Marmaris Ticaret Odasının işbirliğiyle Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek fuara, yaklaşık 50 şirket ve 100 marka katılacak.

        Denizcilik sektörünün farklı kollarının tanıtımının yapılacağı fuarda, stant ve sergiler açılacak, film gösterimi, söyleşi, oturumlar ile sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceği "Marmaris Boat Show" 13 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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