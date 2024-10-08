Muğla'da "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası işbirliğinde, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Yangın Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden temsilciler katılıyor.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dünya karasal ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan ormanların, insanlığın yaşam destek sistemi olduğunu söyledi.

Dünya çapında 50 bin kadar yabani türe ev sahipliği yapan ormanların gıda, ilaç ve enerji gibi alanlarda da kullanıldığını belirten Türkyılmaz, "Odun dışı orman ürünleri özellikle kadınlar, çocuklar ve toplumun hassas kesimleri için beslenme kalitesine katkıda bulunarak hayati besin maddeleri sağlayarak insan sağlığında önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Türkyılmaz, Türkiye'de odun dışı orman ürünlerinin kırsal ve ulusal ekonomide önemli bir rol oynadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: