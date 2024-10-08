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        Muğla'da 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:57
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        Muğla'da 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, hakkında 4 ayrı suçtan 14 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çamurköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, firari hükümlü yakalanarak, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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