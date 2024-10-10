Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Muğla'da, 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 4'ü çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında da can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.