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        Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

        Muğla'da, 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:49
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        Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı
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        Muğla'da, 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 4'ü çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Dalaman ilçesi açıklarında da can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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