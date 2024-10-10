Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon:BodrumSpor Salonu
Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Thomas 7, Yueru Li 19, Juskaite 25, Krajisnik 8, Ferrari 3, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar 7
Sopron Basket: Frikovec 9, Reid 26, Aliz Varga 9, Monroe 10, Pavlopoulou 7, Böröndy 7, Krivacevic 14, Papp 4, Sitku
1. Periyot: 16-23
Devre: 39-38
3. Periyot: 58-48
Normal süre: 73-73
MUĞLA
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