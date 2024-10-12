Tlos Antik Kenti'nde meclis binası, 2 hamam ve tapınak restore edilecek

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde bulunan meclis binası yapı kompleksi, 2 hamam ve Kronos tapınağı restore edilerek ayağa kaldırılacak.

Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan kentte, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut'un başkanlığında 12 ay kazı çalışması yapılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kentte aslına uygun restoresi devam eden antik tiyatronun ardından meclis binası, 2 hamam ve tapınağın da eski ihtişamına kavuşturulması planlanıyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Korkut, AA muhabirine, kentte çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı belgeleme ve restorasyon şeklinde yürütüldüğünü söyledi.

Tlos kent merkezindeki akropol yükseltisi, klasik dönem saray kalıntıları, antik tiyatro ile çevresinde kazı çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Korkut, kentin yakınındaki Girmeler Höyük Yerleşimi'nde de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025'te restorasyonuna başlamak üzere meclis binası projesinin ihalesini gerçekleştirdiğini belirten Korkut, "Bununla birlikte büyük hamam, Gymnasium hamam ve Kronos Tapınağı'nın da restorasyon projesinin ihalesi bu yıl yapılacak. 2025'te meclis binasından başlamak üzere, iki hamam ve tapınağı da ayağa kaldırma çalışmalarına başlamış olacağız. Tlos Antik Kenti'nde 12 ay yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hem kazı hem de restorasyon çalışmaları bir arada sürdürülüyor. 2026 yılının başında bu kente geldiğiniz zaman göze çok daha güzel hitap eden bir antik kent dokusu görmüş olacağız." diye konuştu.