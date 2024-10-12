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        Tlos Antik Kenti'nde meclis binası, 2 hamam ve tapınak restore edilecek

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde bulunan meclis binası yapı kompleksi, 2 hamam ve Kronos tapınağı restore edilerek ayağa kaldırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:55
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        Tlos Antik Kenti'nde meclis binası, 2 hamam ve tapınak restore edilecek
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde bulunan meclis binası yapı kompleksi, 2 hamam ve Kronos tapınağı restore edilerek ayağa kaldırılacak.

        Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan kentte, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut'un başkanlığında 12 ay kazı çalışması yapılıyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kentte aslına uygun restoresi devam eden antik tiyatronun ardından meclis binası, 2 hamam ve tapınağın da eski ihtişamına kavuşturulması planlanıyor.

        Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Korkut, AA muhabirine, kentte çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı belgeleme ve restorasyon şeklinde yürütüldüğünü söyledi.

        Tlos kent merkezindeki akropol yükseltisi, klasik dönem saray kalıntıları, antik tiyatro ile çevresinde kazı çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Korkut, kentin yakınındaki Girmeler Höyük Yerleşimi'nde de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025'te restorasyonuna başlamak üzere meclis binası projesinin ihalesini gerçekleştirdiğini belirten Korkut, "Bununla birlikte büyük hamam, Gymnasium hamam ve Kronos Tapınağı'nın da restorasyon projesinin ihalesi bu yıl yapılacak. 2025'te meclis binasından başlamak üzere, iki hamam ve tapınağı da ayağa kaldırma çalışmalarına başlamış olacağız. Tlos Antik Kenti'nde 12 ay yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hem kazı hem de restorasyon çalışmaları bir arada sürdürülüyor. 2026 yılının başında bu kente geldiğiniz zaman göze çok daha güzel hitap eden bir antik kent dokusu görmüş olacağız." diye konuştu.

        Korkut, Muğla Valiliğince desteklenen ve 2023'te restorasyonuna başlanan antik tiyatrodaki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

        Antik tiyatrodaki oturma sıralarının ilk kısmının restoresinin bittiğini, ikinci bölümdeki çalışmaların da yarısının tamamlandığını bildiren Korkut, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz 2025'in ortalarında tiyatronun iç kısmının restorasyonunu tamamlamak. 2025'in sonuna kadar da dışındaki duvarın restorasyonunu bitirmek istiyoruz. Tiyatronun çevresinde de yine kazı çalışmaları yürütülüyor. Antik kentin tiyatrosu yaklaşık 8 bin kişinin oturarak etkinliklere katılabileceği büyüklükte bir yapı. Oldukça görkemli bir tiyatro. Antik tiyatronun sadece iç kısmını baz alırsak yaklaşık yüzde 70'inin restorasyonu tamamlanmış durumda. Sadece orijinal malzemeyi kullanıyoruz. Hiç yeni malzeme kullanmadan oturma sıralarında düzenleme yapıyoruz. Dış kısmında ise kazı çalışmaları devam ediyor. Sonuç olarak 2025 yılında tiyatronun tamamının restorasyonunun tamamlanmasını hedefliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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