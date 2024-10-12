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        Dalaman'da kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı yürüyüş yapıldı

        Dalaman ilçesinde Genç Fenerbahçeliler (GFB) Dalaman taraftar grubu ile Dalaman Belediyesi kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:06
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        Dalaman'da kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı yürüyüş yapıldı
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        Dalaman ilçesinde Genç Fenerbahçeliler (GFB) Dalaman taraftar grubu ile Dalaman Belediyesi kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve belediye binası önünde toplanan taraftarlar, ellerinde dövizlerle kadın ve çocuk istismarına karşı sloganlar attı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandı.

        GFB Dalaman Temsilciliği adına konuşan Sevcihan Dal, son zamanlarda artan kadın ve çocuk cinayetlerine karşı toplumu bilinçlendirmek ve dikkat çekmek adına bir araya geldiklerini söyledi.

        Dal, her kadın ve çocuğun güvenle, eşit ve özgür bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etti.

        Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş da kadınlar ve kız çocukları konusunda çok hassas olduğunu belirterek, "Bizler özellikle kadınlar ve kız çocukları için her konuda belediye olarak destek olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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