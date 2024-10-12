Bodrum FK'li Samet Yalçın dünyaevine girdi
Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın, Güliz Gener ile evlendi.
Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın, Güliz Gener ile evlendi.
Bodrum FK'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Yalçın, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Ambrosia Otel'deki düğünle turizmci Güliz Gener ile hayatlarını birleştirdi.
Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir, Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu yaptı.
Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından isimler katıldı.
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