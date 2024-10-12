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        Bodrum FK'li Samet Yalçın dünyaevine girdi

        Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın, Güliz Gener ile evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:44 Güncelleme: 12.10.2024 - 22:04
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        Bodrum FK'li Samet Yalçın dünyaevine girdi
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        Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın, Güliz Gener ile evlendi.

        Bodrum FK'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Yalçın, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Ambrosia Otel'deki düğünle turizmci Güliz Gener ile hayatlarını birleştirdi.

        Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir, Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu yaptı.

        Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından isimler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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