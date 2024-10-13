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        "MS Nieuw Statendam" kruvaziyeri 3 bin 200 yolcusuyla Marmaris'e geldi

        Hollanda bayraklı kruvaziyer "MS Nieuw Statendam", 3 bin 200 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:56
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        "MS Nieuw Statendam" kruvaziyeri 3 bin 200 yolcusuyla Marmaris'e geldi
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        Hollanda bayraklı kruvaziyer "MS Nieuw Statendam", 3 bin 200 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Mikanos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 300 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu ABD'li 3 bin 200 yolcu ve 1000 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

        Geminin, gece saatlerinde demir alarak Aydın'ın Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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