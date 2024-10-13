Fethiye'de Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında gerçekleştirilen yarışa 485 sporcu katıldı. Sporcular, 6 bin metrelik parkurda kulaç attı.

Genel klasman kadınlarda Zeynep Balto, erkeklerde ise Ögeday Samatlı birici oldu.

Balto, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzle bir deneyim olduğunu, yüzerken keyif aldığını söyledi.

Samatlı ise daha önce de açık su yüzme yarışlarına katıldığını ancak Fethiye'de ilk kez mücadele ettiğini anlattı. Çok etkileyici bir parkur olduğunu dile getiren Samatlı, "Yüzerken izlemesi de aynı şekilde keyifli. Katılan herkesi tebrik ediyorum." dedi.