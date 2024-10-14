Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marella Discovery, "ana limanı" Marmaris'e 1801 yolcusuyla geldi

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marella Discovery, "ana limanı" Marmaris'e 1801 yolcusuyla geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Santorini Adası'ndan gelen ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 753 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı sahilini gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

        Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.

        Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

        "Marella Discovery"nin, gece saatlerinde demir alarak Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"

        Benzer Haberler

        Fethiyespor seriye bağladı
        Fethiyespor seriye bağladı
        Muğlaspor'da buruk sevinç
        Muğlaspor'da buruk sevinç
        "Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kal...
        "Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kal...
        Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Özgür Özel: CHP adayı, aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partilidir (3)
        Özgür Özel: CHP adayı, aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partilidir (3)