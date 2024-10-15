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        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:40
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        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Baharlı Mahallesi'nde H.S'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için evinde bulundurduğu tespit edildi.

        Jandarma ekiplerce evde yapılan aramada Klasik, Helenistik Roma ve Bizans dönemine ait 42 sikke, değerli taş parçaları, antik ve Yunan dönemlerine ait kase, figürlü eserler ile el detektörü, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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