Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Jandarma ekiplerce evde yapılan aramada Klasik, Helenistik Roma ve Bizans dönemine ait 42 sikke, değerli taş parçaları, antik ve Yunan dönemlerine ait kase, figürlü eserler ile el detektörü, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için evinde bulundurduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.