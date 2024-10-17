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        Bodrum FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 9. haftada 21 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:26
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        Bodrum FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 9. haftada 21 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakibin geçen yılın çok başarılı takımlarından biri olduğunu söyledi.

        Rakiplerinin bu yıl iyi transferler yaptığını belirten Taşdemir, "Çaykur Rizespor ligimizin tecrübeli takımı, hocası da tecrübeli. Ligin geneli zaten zor ama bu da zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesi. Geliştirmemiz gereken noktalar var, onları da biliyoruz. Her geçen hafta biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Sipay Bodrum FK'de 3 yıldır görev yaptığını ve burada mutlu olduğunu ifade eden Taşdemir, takımda ortamın ve atmosferin çok iyi olduğunu dile getirdi.

        Kaleci Diogo Sousa da Bodrum'un başarısı için çaba sarf ettiğini belirterek, "Çalışmalarımı devam ettirip kariyerimde nereye geleceğimi göreceğiz. Her futbolcunun hayali milli takımda oynamak ama şu an ben Bodrum için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Ege ekibinde apandisit ameliyatı geçiren Gökdeniz ve sakatlığı bulunan Cenk ile kart cezalısı Seferi, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

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